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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ИЗ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 3,3%, ИМПОРТ – УПАЛ НА 10,1%
09:25 14.11.2022
В январе-сентябре 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $54 008,5 млн, сократившись к уровню января-сентября 2021 года из расчета в текущих ценах на 6,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт составил $27 291,7 млн и снизился на 3,3%, импорт - 26 716,8 млн, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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