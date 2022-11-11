В январе-сентябре 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $54 008,5 млн, сократившись к уровню января-сентября 2021 года из расчета в текущих ценах на 6,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт составил $27 291,7 млн и снизился на 3,3%, импорт - 26 716,8 млн, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.