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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $5,3 МЛРД
17:59 11.11.2022
Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2022 г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО и бюджетных организаций) $5,3 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,7%), Нидерландов (5,2%) и Украины (4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,6 млрд, или 87,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2022 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $4,2 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,2% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,6%) и Украины (2,2%).
На долю прямых инвестиций приходилось 90,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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