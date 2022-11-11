ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $5,3 МЛРД

17:59 11.11.2022 Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2022 г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО и бюджетных организаций) $5,3 млрд. Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,7%), Нидерландов (5,2%) и Украины (4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,6 млрд, или 87,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2022 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $4,2 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,2% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,6%) и Украины (2,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 90,4% всех направленных инвестиций за рубеж.