Ученые БГУ разработали многоканальную систему контроля радиационной обстановки на крупных объектах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, сегодня она установлена на территории Беларуси по периметру Белорусской атомной электростанции, а также в направлении Смоленской, Чернобыльской, Игналинской и Ровенской АЭС. Система позволяет зафиксировать малейшие изменения радиационного фона на установленных территориях и оперативно передать информацию по каналу GSM в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

Система построена на современной элементной базе и имеет многоуровневую структуру. Речь идет о трансляции полученных данных с каждого автоматизированного пункта на конкретной территории на региональный уровень и национальный – Белгидромет.

Работу системы обеспечивают быстродействующие дозиметрические и спектрометрические блоки детектирования гамма-излучения. Это датчики, которые ежеминутно фиксируют результаты радиационного фона. В отличие от существующих аналогов разработка БГУ позволяет проводить спектрометрию радионуклидов. Например, измерять, идентифицировать и определять уровень стронция, цезия и калия. Также в систему входят метеорологические станции, которые измеряют температуру, направление ветра, влажность воздуха и т.д.

В настоящее время ведутся работы по расширению функционала комплекса. Планируется оснастить его дополнительными погружными и почвенными датчиками, фильтровентиляционными установками для измерения фонового уровня радиации.

Разработчиком выступает научный коллектив Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ под руководством директора Петра Кучинского.