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ЭКОНОМИКА РБ
В ОКТЯБРЕ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 15,2%
16:26 11.11.2022
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 99%, с декабрем 2020 г. – 113,6%.
Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 15,7%. При этом годовая инфляция в Беларуси в октябре составила 15,2%.
Цены на продовольственные товары в октябре снизились по сравнению с сентябрем на 0,6%, с начала года – увеличились на 13,7%. В годовом выражении цены на продукты в октябре выросли на 15,9%. За январь-октябрь 2022 года к январю-октябрю 2021 года – на 17%.
Непродовольственные товары в октябре подешевели на 1,6% по сравнению с сентябрем, с начала года – подорожали на 16,8%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в октябре на 17,7%. За январь-октябрь 2022 года к январю-октябрю 2021 года – на 17,4%.
Цены и тарифы на услуги в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем уменьшились на 0,8%, с начала года – выросли на 9,3%. В годовом выражении услуги в октябре подорожали на 10,6%. За январь-октябрь 2022 года к январю-октябрю 2021 года цены взлетели на 11,1%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 117,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2022 г. составил 98,6%, с декабрем 2021 г. – 116%.
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