Команда БГУ вошла в ТОП-30 лучших сборных на Чемпионате мира по программированию среди студентов (ICPС), финал которого завершился 10 ноября в Дакке (Бангладеш).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, БГУ представили студенты факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) четверокурсник Алексей Филинович, магистранты Ефим Климашевский и Антон Палюхович. Они решили семь задач из 12 предложенных и заняли 22 место.

Тренерами команды БГУ выступили сотрудники ФПМИ заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики Владимир Котов, старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики Иван Лукьянов, ассистент кафедры дискретной математики и алгоритмики Денис Ким.

В финале этого турнира сборные БГУИР и БНТУ решили по четыре задачи.

По правилам чемпионата в финале разыгрывались по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей. Абсолютное первенство и «золото» у студентов Массачусетского технологического института (США). Золотые медали получили также студенты Пекинского университета (Китай), Токийского университета (Япония) и Сеульского национального университета (Корея). Серебряные медали у студентов Цюрихского университета (Швейцария), Высшей нормальной школы (Франция), Университета Карнеги-Мелона (США) и Варшавского университета (Польша). Бронзовые медали получили студенты Высшей школы экономики, Санкт- Петербургского государственного университета (Россия), Оксфордского университета (Великобритания) и Вьетнамского национального университета инжениринга и технологий- VNU.

После двухлетнего перерыва команды соревновались в обычном для чемпионата формате. Для решения задач отводилось пять часов и один компьютер. Победа присуждается сборной, решившей большее количество задач.

Всего в финале выступило 137 команд из более 60 стран.

Следующий финал чемпионата мира состоится в 2023 году в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша, 2013 и 2021 г., Россия). При этом команда БГУ является постоянным участником финальных выступлений.

Отметим, БГУ с 1998 года является обладателем сертификата университета-организатора региональных отборочных четвертьфинальных соревнований Чемпионата по программированию среди студентов.