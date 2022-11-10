Лукашенко сегодня на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель выразил недовольство работой правительства и облисполкомов из-за низких темпов мелиорации.

"Передо мной информация Комитета государственного контроля и правительства. Скажу прямо, она меня настораживает. Только основные моменты. В республике на начало пятилетки насчитывалось 412 тысяч гектаров ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном состоянии. Говоря простым языком, из-за бесхозяйственности они превратились в заросшие кустарником канавы и болота, - обратил внимание Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Но и мы в этом виноваты, что этому не уделяли внимания. Мы все смотрели, как бы нам побольше зерна получить, больше мяса, молока продать, деньги и так далее. Но мы забыли о главном, кто приносит эти деньги - это сельское хозяйство. Люди и земля. Вот земле мы уделяли мало внимания".

Как докладывают, в 2021 году в сельхозоборот удалось вернуть всего лишь 27,5 тыс. га. Правительству вместе с облисполкомами ранее была поставлена задача в 2022 году удвоить, а то и утроить, подчеркнул Лукашенко.

"Тогда мы выйдем на нужные темпы. Причем все необходимые решения приняты, - заметил он. - Упрощен порядок ведения мелиоративных работ. Из республиканского бюджета в это непростое время изыскали дополнительные 66 миллионов рублей на основные работы. Еще 15 миллионов выделили на закупку отечественной мелиоративной техники и оборудования".

При этом Лукашенко предупреждает: все работы должны быть просчитаны.

"Упаси вас господь, вы где-то украдете или прошлепаете хоть одну копейку. Председатель Комитета государственного контроля здесь присутствует, получил соответствующее поручение. Это не дело, что мы стараемся выудить каждую копейку, а там бесшабашно к этому относятся. Поэтому контроль будет жесточайшим, - подчеркнул он. - То же самое и по технике. Все просчитали: затраты, себестоимость - все до копейки. Лишних денег нет. Прикладывать усилия и вкладываться придется всей стране".

По словам Лукашенко, если бы эти 412 тысяч гектаров мелиорированных земель сегодня эффективно использовались, то экспорт сельскохозяйственной продукции вырос бы в два раза, а урожайность была бы еще выше.

"Правительство заверяло, принятые меры в 2022 году вернут в сельскохозяйственный оборот почти 55 тысяч гектаров земли. Но что мы получили? К 1 ноября лишь 31 тысячу. Вот посчитайте, сколько вам еще надо до конца года, как раньше говорили, сдать в эксплуатацию земельных угодий. А до конца года менее двух месяцев. Скажу прямо: меня настораживает такое отношение. Тем более, как докладывает Комитет госконтроля, имеющиеся проблемы и недостатки, а также факты бесхозяйственности из года в год повторяются", - заявил Лукашенко.