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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА СИБИРСКОЙ АГРАРНОЙ НЕДЕЛЕ
14:17 11.11.2022
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга представило свою технику на международной агропромышленной выставке на территории Сибири и Дальнего Востока «Сибирская аграрная неделя», которая проходит 9-11 ноября 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вниманию посетителей представлен зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GH800, который является ярким представителем нового поколения комбайнов с гибридным молотильно-сепарирующим устройством, сочетающим в себе преимущества классического и роторного МСУ.
Гибридные комбайны Гомсельмаш отличаются высокой пропускной способностью, эффективно обмолачивают влажное зерно и чисто убирают засоренные поля.
Высокая производительность комбайна GH800 достигается за счет двух роторов соломосепаратора диаметром 445 мм и длиной 4200 мм, которые вращаются во встречных направлениях, тем самым создавая большую центробежную силу, обеспечивают эффективное и бережное выделение зерна.
В ходе выставки было подписано соглашение между Гомсельмашем, дилерским центром «Агроснабтехсервис» и Новосибирским государственным аграрным университетом. В рамках подписания соглашения состоялось открытие учебной лаборатории, где представлен образец зерноуборочного комбайна GS8, наглядные методические материалы и плакаты для будущих специалистов.
«Студенты получат практические знания и навыки эксплуатации сельскохозяйственной техники, что положительно скажется на их профессиональной подготовке», - считают в холдинге.
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