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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ АПТЕК
13:42 11.11.2022
Прокуратура Брестской области по результатам проверки, проведенной совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома возбудила уголовное дело в отношении специалиста изучения и анализа фармацевтического рынка Беларуси, менеджера по продукту, а также главы представительства одной из иностранных коммерческих организаций.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, специалист, действуя в группе с менеджером и главой представительства иностранной коммерческой организации, предоставила нескольким медицинским работникам региона от имени фармацевтической компании в качестве незаконного вознаграждения деньги в особо крупном размере в сумме не менее 186 тыс. рублей.
По утверждению прокуратуры, средства предназначались в качестве платы за действия медработников в пределах их служебных полномочий по продвижению медикаментов, реализуемых коммерческой организацией, которую представляли подозреваемые.
Фигуранты дела подозреваются в совершении преступления по ч.3 ст.433 УК РБ (незаконное вознаграждение).
Для организации предварительного расследования прокуратура Брестской области направила уголовное дело в управление Следственного комитета Беларуси по Брестской области.
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