Прокуратура Брестской области по результатам проверки, проведенной совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома возбудила уголовное дело в отношении специалиста изучения и анализа фармацевтического рынка Беларуси, менеджера по продукту, а также главы представительства одной из иностранных коммерческих организаций.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, специалист, действуя в группе с менеджером и главой представительства иностранной коммерческой организации, предоставила нескольким медицинским работникам региона от имени фармацевтической компании в качестве незаконного вознаграждения деньги в особо крупном размере в сумме не менее 186 тыс. рублей.

По утверждению прокуратуры, средства предназначались в качестве платы за действия медработников в пределах их служебных полномочий по продвижению медикаментов, реализуемых коммерческой организацией, которую представляли подозреваемые.

Фигуранты дела подозреваются в совершении преступления по ч.3 ст.433 УК РБ (незаконное вознаграждение).

Для организации предварительного расследования прокуратура Брестской области направила уголовное дело в управление Следственного комитета Беларуси по Брестской области.