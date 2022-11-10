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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОПИНГА ОБРУШИЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ


13:05 11.11.2022

Всемирный день шопинга в Беларуси встретили распродажей автомобилей.

В автоцентре «ДрайвМоторс» иномарки подешевели до 12%. Цены припали на новые и подержанные автомобили разных брендов – от Nissan до Skoda и Volkswagen.

Распродажа проходит до конца недели. В ней принимают участие более 50 автомобилей, в том числе заводские новинки и «почти новые» иномарки с пробегом. Среди доступных марок – Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Mazda и Toyota.

Самые низкие цены действуют на «пятилетки» в отличном состоянии. Так, Volkswagen Polo отдадут за 13 900 долларов в эквиваленте, а Renault Kaptur – за 16 900. Машины помоложе немного дороже: компактный кроссовер Suzuki Vitara – 22 900 долларов в эквиваленте, Nissan Qashqai – 21 900, а Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска – 29 900.

Заметно подешевели и новые автомобили: на кроссоверы цены припали на 12%. В частности, Nissan Terrano в готовой комплектации можно найти за 64 652 рубля, что эквивалентно 26 300 долларов. Городской кроссовер Qashqai оценили в 89 732 рубля, или 36 500 долларов. В случае с внедорожником X-Trail можно вложиться в 101 478 рублей – немногим меньше 41 300 долларов. Все автомобили передают с международной заводской гарантией.

«Нам удалось собрать вместе большой выбор автомобилей разных брендов. И сейчас мы готовы предложить их по крайне низким ценам. По многим моделям мы снизились на 11-12%. Для этого пришлось исключить финансовые программы, то есть у покупателя будет выбор: либо покупать по распродажной стоимости, либо брать в рассрочку. То же самое касается и КАСКО за символический рубль – при покупке по «чернопятничной» цене этой опции не будет. То есть мы постарались очень сильно снизить цены, но оставить выбор за будущим владельцем автомобиля», – отметили в «ДрайвМоторс».

По рухнувшим ценам автомобили выставили в автоцентре «ДрайвМоторс». Их также можно заранее забронировать и забрать на следующей неделе. Чтобы зафиксировать распродажную стоимость, но заплатить позже, попросят минимальный аванс.
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