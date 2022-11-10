Министерство юстиции 10 ноября 2022 г. приняло решение о прекращении действия лицензии на оказание риэлтерских услуг, выданной ООО «Предложение и спрос».

Как поясняет ведомство, причина – организация продолжала заниматься риэлтерской деятельностью в период приостановления действия лицензии.

Так, ООО «Предложение и спрос», оказывающее услуги по найму жилья, допускало многочисленные нарушения в своей деятельности: не соблюдались требования законодательства при рекламировании объектов недвижимости, риэлтерские услуги оказывались неуполномоченными на то лицами. Безусловно, в ООО «Предложение и спрос» имелись риэлтеры. Однако в данной организации они числились формально. Их свидетельства об аттестации риэлтера использовались лишь для выполнения ООО «Предложение и спрос» лицензионных требований о наличии в штате риэлтерской организации определенного числа риэлтеров. Фактически же с потребителями работали лица, которые специалистами по риэлтерской деятельности не являлись и в штате ООО «Предложение и спрос» не состояли.

«В связи с выявленными нарушениями действие лицензии ООО «Предложение и спрос» было приостановлено, установлен срок для приведения деятельности организации в соответствие с законодательством. Однако, будучи уведомленным о принятых мерах, ООО «Предложение и спрос» продолжило оказывать риэлтерские услуги», - говорится в сообщении Минюста.

Действие лицензии ООО «Предложение и спрос» прекращено с 10 ноября 2022 г.

Министерство юстиции обращает особое внимание, что достаточно жесткие меры реагирования будут приниматься также к риэлтерам, чье трудоустройство в риэлтерские организации носит формальный характер и из-за недобросовестности которых возможно существование организаций, подобных ООО «Предложение и спрос».