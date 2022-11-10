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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ РЕСТОРАНОВ MCDONALD’S В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОД РОССИЙСКИМ БРЕНДОМ
12:43 11.11.2022
Сеть ресторанов McDonald’s в Беларуси будет работать под российским брендом. Об этом сообщается в официальном аккаунте сети в Facebook.
Согласно информации, рестораны McDonald’s под управлением УП «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работать в Беларуси под брендом «Вкусно и точка».
В компании обещают сохранить все рабочие места, качество продукции и доступные цены.
Сейчас в Беларуси работает 25 ресторанов McDonald’s.
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