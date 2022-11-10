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ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕКАБРЕ РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ В БЕЛАРУСИ СОСТАВЯТ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ


12:13 11.11.2022

В декабре расходы на выплату пенсий составят 1,5 млрд рублей, из них 68 млн рублей на их повышение в соответствии с указом № 397 от 10 ноября 2022 года.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, в целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более 16 млрд рублей.

Напомним, согласно указу № 397, с 1 декабря 2022 г. повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 5%.

Это третье повышение трудовых пенсий в текущем году. Ранее трудовые пенсии были повышены в марте на 7% ив августе на 10%.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 г. составит 670 рублей. Таким образом, к декабрю 2021 г. пенсия увеличится на 23%.

Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
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