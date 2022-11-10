Частное предприятие из Могилева, занимающееся пассажирскими перевозками автомобилями-такси, в течение 2 квартала 2022 г. на выплату доходов своим работникам использовало наличную выручку в сумме 88,9 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

Факты нарушений выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе мероприятий камерального контроля.

В адрес ЧП было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.

ЧП уведомление было исполнено и с сумм выплаченных доходов исчислен подоходный налог в сумме 11,6 тыс. рублей.