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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ СЛУЖБА-ТАКСИ НА ВЫПЛАТУ ДОХОДОВ ИСПОЛЬЗОВАЛА НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ БЕЗ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
11:51 11.11.2022
Частное предприятие из Могилева, занимающееся пассажирскими перевозками автомобилями-такси, в течение 2 квартала 2022 г. на выплату доходов своим работникам использовало наличную выручку в сумме 88,9 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.
Факты нарушений выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе мероприятий камерального контроля.
В адрес ЧП было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.
ЧП уведомление было исполнено и с сумм выплаченных доходов исчислен подоходный налог в сумме 11,6 тыс. рублей.
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