А1 расширил возможности комплекта «SIM-to-go» для самостоятельного подключения к сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь индивидуальным предпринимателям стала доступна удаленная активация новых номеров без посещения магазина компании. Кроме того, в рамках комплекта станут доступны тарифные планы с предоплатой, реализуемые в дилерской сети.

Новой функцией комплекта «SIM-to-go», которая доступна уже сейчас, стала возможность удаленной активации новой SIM-карты индивидуальными предпринимателями. Для приобретения комплекта не требуется никаких документов, а его стоимость будет зачислена на абонентский номер в момент активации. Сделать это можно в течение года с момента приобретения «SIM-to-go».

Выбрать подходящий тарифный план индивидуальный предприниматель может прямо в приложении, непосредственно в процессе активации SIM-карты. Ему будут доступны предложения: для голосовой связи и доступа в интернет; для безлимитного доступа в интернет на выбранной скорости; для передачи данных между устройствами (M2M).

Активация нового номера и заключение договора об оказании услуг электросвязи осуществляется через мобильное приложение «Мой А1» – в любое удобное время без необходимости лично посещать магазин А1. Из документов, помимо паспорта, индивидуальным предпринимателям понадобится лишь свидетельство о регистрации.

Для старта требуется отсканировать штрих-код на SIM-карте из пакета «SIM-to-go» и далее следовать пошаговым инструкциям, выбрав ветку регистрации для индивидуальных предпринимателей. Для успешной активации приложению нужно разрешить доступ к местоположению, камере устройства и отправке push-уведомлений. Вся процедура занимает около 10 минут. О том, что номер активен и им можно пользоваться, абонента проинформирует соответствующее push-уведомление. Оно придет не позднее чем через 24 часа после регистрации комплекта «SIM-to-go».

Новые возможности появятся и у других клиентов из числа физических лиц: с 21 ноября 2022 года при приобретении комплекта «SIM-to-go» в дополнение к уже имеющимся тарифным планам они смогут выбрать следующие тарифы с предоплатой: «Без Лимита 2.0», «Драйв 5», «Драйв 20» и «Без переплат». Их преимущество – невозможность уйти в минус.

Стоимость комлекта «SIM-to-go» с предоплаченным тарифным планом составит 5 рублей для комплекта с «Без переплат», 10 рублей – за комплект с «Драйв 5» или «Драйв 20» и 15 рублей – за комплект с «Без Лимита 2.0». После успешной активации SIM-карты эта сумма автоматически зачисляется на баланс лицевого счета абонента с последующим списанием разового платежа за активацию услуг тарифного плана.

Комплект «SIM-to-go» можно приобрести в сети магазинов А1 или у любого партнера компании (в частности, это сети магазинов «5 элемент» и «Электросила», салоны «На связи», сети АЗС «Белоруснефть», «РН-Запад» и «Славнефть»).