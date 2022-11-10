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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЯТИЛЕТКУ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 21,4 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ


10:48 11.11.2022

За пятилетку в Беларуси планируется построить 21,4 млн кв. м жилья в целом, из них не менее 8,9 млн кв. м индивидуального. Об этом сообщила заместитель начальника отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики главного управления строительства и жилищной политики Екатерина Артюх.

"Комплексная индивидуальная застройка - оправданный способ строительства, он экономит время и силы, не допускает наличия долгостроев. И облик наших населенных пунктов становится красивее, может быть соблюдена дизайнерская концепция. Такие дома своевременно обеспечиваются инженерной инфраструктурой. Все зависит от желания самих граждан - хотят они жить в доме, построенном по индивидуальному проекту, либо в комплексной застройке, где все домики имеют одинаковые параметры и вид", - отметила Екатерина Артюх.
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