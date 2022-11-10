Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило порядок действий субъектов хозяйствования по приобретению кассового оборудования и подключению его к системе контроля кассового оборудования (СККО).

Так, с 1 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах обязаны использовать кассовые суммирующие аппараты либо программные кассы (кассовое оборудование).

МНС обращает внимание, что кассовое оборудование субъектов хозяйствования должно быть подключено к системе контроля кассового оборудования (СККО) в срок не позднее 1 января 2023 года, при этом заявки на подключение кассового оборудования к СККО поданные в РУП ИИЦ после 15 декабря 2022 года могут быть не исполнены до 1 января 2023 года.

Для подключения к СККО субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно:

приобрести кассовое оборудование;

заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (РУП ИИЦ) гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в СККО. Данный договор является публичным, ознакомиться с ним можно на сайте РУП ИИЦ.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, размещена в глобальной компьютерной сети интернет на официальном сайте РУП ИИЦ.

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (Государственный реестр) и доступна на сайте Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации.

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования:

намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы;

намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов (далее – ЦТО) на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата. С перечнем таких ЦТО можно ознакомиться по ссылке.

Отсутствие кассового оборудования либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.