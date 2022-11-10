Министерство экономики Беларуси рассказало о достигнутом прогрессе в развитии сети поддержки стартап-движения.

Согласно данным ведомства, на 10 сентября в состав сети поддержки входит около 80 участников из числа госорганов, технопарков и инкубаторов, учреждений образования и иных организаций.

Проведено порядка 360 стартап-мероприятий, в том числе – совместными усилиями «центров притяжения Igrow» ОАО «Белагропромбанк» и других участников сети – 42 стартап-мероприятия, в которых приняло участие 10,8 тысяч человек.

В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве с Белорусским инновационным фондом, на очереди – аналогичное соглашение с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.