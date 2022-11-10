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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ О ПРОГРЕССЕ В РАЗВИТИИ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ
10:25 11.11.2022
Министерство экономики Беларуси рассказало о достигнутом прогрессе в развитии сети поддержки стартап-движения.
Согласно данным ведомства, на 10 сентября в состав сети поддержки входит около 80 участников из числа госорганов, технопарков и инкубаторов, учреждений образования и иных организаций.
Проведено порядка 360 стартап-мероприятий, в том числе – совместными усилиями «центров притяжения Igrow» ОАО «Белагропромбанк» и других участников сети – 42 стартап-мероприятия, в которых приняло участие 10,8 тысяч человек.
В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве с Белорусским инновационным фондом, на очереди – аналогичное соглашение с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.
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