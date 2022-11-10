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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВИКАМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАНО 22,3 МЛН РУБЛЕЙ


09:36 11.11.2022

За январь-октябрь 2022 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 22,3 млн рублей, или 1,1% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 3,1 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 19,0 млн рублей.

При этом из касс изъято 0,14 млн рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
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