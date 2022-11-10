|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКАМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАНО 22,3 МЛН РУБЛЕЙ
09:36 11.11.2022
За январь-октябрь 2022 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 22,3 млн рублей, или 1,1% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 3,1 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 19,0 млн рублей.
При этом из касс изъято 0,14 млн рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2022
Курсы в банках
на 11.11.2022
Конвертация в банках
на 11.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте