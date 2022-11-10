В Могилеве завершается сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок - в предстоящие выходные они пройдут в последний раз.

Как сообщает Могилевский городской исполнительный комитет, 12 и 13 ноября торговые ряды развернутся на двух площадках: на территории, прилегающей к ФОК «Н2О» (ул. Златоустовского, 1) и на площадке возле ОАО «МогилевАттракционы» (пр-т Пушкинский, 1).

Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.

Время работы ярмарок — с 10.00 до 16.00.