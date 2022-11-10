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ЭКОНОМИКА РБ
ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ В МОГИЛЕВЕ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ
18:17 10.11.2022
В Могилеве завершается сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок - в предстоящие выходные они пройдут в последний раз.
Как сообщает Могилевский городской исполнительный комитет, 12 и 13 ноября торговые ряды развернутся на двух площадках: на территории, прилегающей к ФОК «Н2О» (ул. Златоустовского, 1) и на площадке возле ОАО «МогилевАттракционы» (пр-т Пушкинский, 1).
Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.
Время работы ярмарок — с 10.00 до 16.00.
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