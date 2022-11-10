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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОСЯТ БАНКИ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИОННЫМ НАЧИНАНИЯМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА


18:13 10.11.2022

Правительство и Нацбанк не прекращают работу по созданию условий для устойчивого экономического роста. Об этом заявил 10 ноября 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая с докладом на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси.

«Правительство и Нацбанк не прекращают работу по созданию условий для устойчивого экономического роста. В свою очередь мы ждем от банковской системы конкретных ответных шагов.

В последнее время растет спрос на товары белорусских производителей. Необходимо поддержать эту тенденцию. Сегодня ряд системообразующих банков уже предлагает кредитные продукты для покупки отечественных товаров. Остальным тоже следует развивать это направление.

Хочу также попросить банки оказать посильную поддержку инвестиционным начинаниям реального сектора. Стране сейчас как никогда необходим мощный производственный базис.

Все мы прекрасно понимаем, что финансовая стабильность так же важна, как и экономический рост. И принимаемые меры придадут импульс экономике и укрепят финансовую устойчивость», – сказал Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, вопреки беспрецедентному внешнему давлению в экономике формируется восстановительная динамика.

«Увеличиваются загрузка предприятий, занятость, зарплаты. Рентабельность продаж в среднем по экономике составляет 8,9%. На семилетних минимумах – количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки. Эти успехи во многом обеспечены адаптацией логистики и выгодными продажами на рынках дружественных стран. За 9 месяцев мы планируем получить рекордное положительное сальдо – почти 3,8 млрд долларов. Это лучший показатель за последние 10 лет. Улучшающееся финансовое состояние организаций гарантирует бесперебойность их работы, а приток валюты в немалой степени позволяет обеспечивать стабильность на финансовом рынке», – отметил Дмитрий Ярошевич.

По мнению чиновника, текущая ситуация требует слаженной и эффективной работы всех госорганов и отраслей.
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