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ЭКОНОМИКА РБ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ОБСУЖДАЮТ НА СЕМИНАРЕ В МОЛОДЕЧНО
17:42 10.11.2022
Теорию и практику регионального цифрового развития обсудят 10-11 ноября на семинаре в Молодечно.
Встреча объединила широкий круг экспертов – руководителей Министерства связи и информатизации, областных, городских и районных администраций, отраслевых организаций, вузов. Всего – более 60 человек.
Открыл семинар министр связи и информатизации Константин Шульган.
«Сегодняшнее мероприятие еще раз подчеркнет значимость работы по созданию «умных городов» и в регионах, и в стране в целом. Это направление требует новых прорывных технологий и решений, которые приносят комфорт, эффективность и помогают каждому человеку экономить свое время. Сегодня уже реализуется ряд экспериментальных проектов, таких как «Мой город», «Умный квартал» и других. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи, которые мы сможем обсудить и которые будут интересны руководителям организаций, районных и областных администраций, так как все они направлены на получение экономической выгоды», - сказал министр.
Он отметил, что указ №136 об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации дает возможность дополнительных инструментов для внедрения цифровых решений и их финансирования. Министерством работа направлена на то, чтобы дать импульс развитию технологий, реализовывать их быстрее и эффективнее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, рабочая программа началась с актуальных вопросов создания «умных городов» и цифрового развития. Первая сессия ознакомит с правовыми основами государственного регулирования этой сферы, затем собравшиеся рассмотрят практическую реализацию инфраструктурных проектов.
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