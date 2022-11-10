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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 490 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:21 10.11.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС одежды, обуви, сумок и бижутерии общей стоимостью 490 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товары везли из Литвы в машине RENAULT. На территорию ЕАЭС автомобиль въехал через пункт пропуска «Урбаны». Для проверки грузовик направили с границы в ведомственный пункт таможенного оформления, где при досмотре таможенники выявили 2 тыс. «лишних» единиц товара, не указанных в документах.
Такое «недекларирование» могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму свыше 32 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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