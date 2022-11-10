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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ КОМПАНИИ «БЕЛАВИА» ОБНОВИЛИ МЕНЮ


16:16 10.11.2022

На регулярных рейсах компании «Белавиа» обновили меню.

Как сообщает пресс-служба авиапеервозчика, в меню добавлен горячий завтрак для эконом-класса на регулярных рейсах Минск-Сочи, а в бизнес-классе пересмотрен ассортимент блюд.

Традиционно пассажирам бизнес-класса, в зависимости от продолжительности рейса, предоставляют разные виды бортового питания: мясная или рыбная, овощная и сырная закуски, а также горячие блюда (завтрак, обед/ужин). В обновленном рационе холодных закусок появились: спринг-роллы с семгой, овощи гриль, а также сыры мимолет, песто и красный чиз. Есть изменения и в меню горячих завтраков и обедов.

Напомним, что горячие питание доступно для пассажиров экономического класса при полете в Стамбул, Шарджу и Сочи. Пассажирам бизнес-класса горячее питание подают на всех направлениях авиакомпании, кроме рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.

В компании уточнили, что меню обновляют к смене расписания (осенью и весной) на регулярных рейсах и 1 раз в год на чартерных.
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