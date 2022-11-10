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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУ ДВУМЯ БЕЛОРУССКИМИ САХАРНЫМИ ЗАВОДАМИ РАСПРЕДЕЛИЛИ КВОТЫ НА ИМПОРТ САХАРА-СЫРЦА
15:43 10.11.2022
В концерне «Белгоспищепром» состоялось заседание рабочей группы по установлению и распределению объемов сахара, ввозимого на территорию Беларуси в рамках использования тарифных льгот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, принято решение о распределении выделенной квоты сахара-сырца в объеме 50 тысяч тонн между двумя заявителями.
Так, квота для ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» определена в размере 39 тысяч тонн сахара-сырца, ОАО «Скидельский сахарный комбинат» - 11 тысяч тонн.
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