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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПИТЬ В ГОМЕЛЬСКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ МОЖНО ПО ИТОГАМ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
14:59 10.11.2022
В Гомельский медуниверситет можно поступить без экзаменов по итогам внутривузовской олимпиады. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава со ссылкой на пресс-службу вуза.
Согласно информации, победители (дипломы I, II, III степени) получат право зачисления в Гомельский медуниверситет без вступительных испытаний по специальностям: «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Медико-диагностическое дело».
На первом – дистанционном – этапе претендентам предложат тестовые задания. Тем, кто наберет не меньше 70% правильных ответов, допустят к заключительному этапу, который пройдет очно в ГомГМУ.
Регистрация на участие в олимпиаде стартует 14 ноября. Даты состязаний: предварительный этап – 28 декабря 2022 года, заключительный – 25 февраля 2023 года.
Университетская олимпиада проводится в тесной связке с Министерством образования. Ведомство изучает возможность проведения университетских олимпиад, победители которых получат право зачисления без экзаменов в региональные вузы.
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