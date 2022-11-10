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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 11 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
14:09 10.11.2022
Начальник Могилевской таможни Андрей Мисюченко 11 ноября 2022 года проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонить можно будет с 14.00 до 16.00 по номеру телефона в Могилеве (0222) 29-90-00.
В соответствии с законом об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и (или) месте работы (учебы)
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