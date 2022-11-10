Крупнейшая в Беларуси выставка-ярмарка «Продэкспо-2022» пройдет с 15 по 18 ноября.

В 28-й раз на авторитетной площадке соберутся лидеры белорусского и зарубежного продовольственного рынка.

«Нашим предприятиям есть, чем гордиться, и есть, что показать, в том числе на международном уровне. Организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», традиционно принимают участие в выставке-ярмарке «Продэкспо». В этом году будет представлена продукция 10 фабрик и заводов. Гости выставки смогут оценить вкус кондитерских изделий, а также познакомиться с новинками продукции», - рассказал Игорь Груцо, начальник управления координации и поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром».

В рамках 4 выставочных дней участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы и мастер-классы, обучающие сессии и бизнес-встречи, а также дегустации.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», в этом году предприятия-участники продемонстрируют 100-процентную продовольственную безопасность в рамках 20 тематических салонов. В экспозиции будет представлен широчайший ассортимент: от повседневных продуктов и праздничных деликатесов до примеров питания для сторонников здорового образа жизни. На стендах участников можно будет узнать о самых последних новинках в сфере производственного и торгового оборудования, упаковочных решений и спецодежды.

Свои достижения, технологии и новые образцы продукции в рамках «Продэкспо-2022» представят свыше 100 предприятий: ведущие отечественные и зарубежные производители. По традиции наибольший интерес к выставке проявили российские регионы. Так, в числе многочисленных экспонентов в этом году будут компании из Архангельской, Астраханской, Псковской, Рязанской и других областей Российской Федерации.

По-прежнему ядро выставочной площадки составят отечественные производители. Продуктовые премьеры-2022 заявят мясные и молочные предприятия, хлебобулочные заводы и кондитерские фабрики – представители перерабатывающей отрасли различных форм собственности. Это значит, что выставке доверяют и государственные компании, и частный бизнес.

«Продэкспо-2022» - эффективная выставка не только для презентации мощностей и продукции предприятий-участников. Это еще и деловая площадка для дискуссий, посвященных актуальным вопросам развития продовольственного рынка, обсуждения тенденций и планирования будущих перспектив.

Открывает программу мероприятий – деловой форум «Внутренний потребительский рынок: импортозамещение и продовольственная безопасность».

Спикеры, в числе которых представители органов управления, производственных компаний и сетевого ритейла, обсудят вопросы импортозамещения, использования инновационных технологий, налаживания производства новых видов продукции. Поговорят о развитии фермерства и органического сельского хозяйства в рамках второй секции форума – «BelarusFresh: производство и импортозамещение плодоовощной продукции».

Эксперты семинара «Свежий взгляд на современную упаковку» выделят те тренды, которые сегодня особенно популярны при разработке упаковки. Серьезного внимания заслуживает семинар, организованный Торговым представительством Российской Федерации в Беларуси. Участники встречи поднимут актуальные вопросы организации хозяйственной деятельности на территории нашей республики для российских компаний.

Не менее важным будет серия блиц-переговоров между торговыми организациями и производителями, поставщиками (участниками «Продэкспо-2022»).

16 ноября на переговоры приглашаются представители коммерческих служб внешних торговых сетей и производителей FMCG из России.

17 ноября серия встреч будет организована для национальных и крупных региональных торговых сетей Беларуси.

Пожалуй, самыми зрелищными на выставке станут конкурсы и мастер-классы. На «Продэкспо-2022» выберут самого лучшего кондитера и кулинара. Впервые на выставке состоится «Открытый чемпионат пекарей» сразу по четырем номинациям.

Кроме того, запланированы дегустации. Экспоненты выставят на пробу самые лучшие образцы продукции. Также по итогам Международного дегустационного конкурса «Продэкспо-2022». Традиции. Качество. Инновации» на выставочной сцене будут награждены победители.