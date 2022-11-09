ЭКОНОМИКА РБ

ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ С 1 ДЕКАБРЯ ВЫРАСТУТ НА 5%

12:00 10.11.2022 С 1 декабря в Беларуси пенсии вырастут на 5%. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба. В текущем году это уже третье повышение пенсий. Первое было в марте, второе — в августе.