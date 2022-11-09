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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ С 1 ДЕКАБРЯ ВЫРАСТУТ НА 5%
12:00 10.11.2022
С 1 декабря в Беларуси пенсии вырастут на 5%. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
В текущем году это уже третье повышение пенсий. Первое было в марте, второе — в августе.
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