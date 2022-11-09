Супербыстрый зарядный комплекс для электротранспорта вскоре появится в Минске на разворотном кольце в микрорайоне Брилевичи. Об этом сообщает NEFT.by.

По словам начальника управления перспективных энергетических технологий центрального аппарата компании «Белоруснефть» Алексея Никитенко, открытие супербыстрого зарядного комплекса (СБЗК) общей мощностью 700 кВт планируется в конце нынешнего года.

«Это первый отдельно расположенный комплекс, не имеющий аналогов ни в нашей стране, ни на территории СНГ», – уточнил он.

Алексей Никитенко отметил, что среди основных преимуществ комплекса – зарядка электробусов одновременно с электромобилями на высокой мощности, система накопления энергии, магазин безоператорной торговли, внедрение систем «умного города».

Подобный комплекс позволяет одновременно вместе с электробусом зарядить восемь электромобилей. Мощность заряда будет делиться динамически с приоритетом для электробуса.

Кроме того, на этапе проектирования сейчас находится еще 8 супербыстрых зарядных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Из них три появятся в столице, два в Гродно и три на трассе М1.

Как отметил Алексей Никитенко, это первая часть ввода СБЗК, которые можно назвать полноценными заправляющими станциями, где электрокар будет заряжаться столько же времени, сколько сегодня обычный автомобиль заправляется на традиционной АЗС.

Компания «Белоруснефть» с июля 2018 года является национальным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций в стране, которые объединяет бренд Malanka. Это более 600 ЭЗС. До конца года введут в строй порядка 30 ЭЗС, а для 2023 года проектируется еще 60 единиц станций быстрой зарядки Mode 4 мощностью 50 кВт.