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ЭКОНОМИКА РБ
С 10 НОЯБРЯ В ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСЕТЕЙ МИНСКА ВВЕДУТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
11:16 10.11.2022
С 10 ноября 2022 года до завершения отопительного сезона 2023 года в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей Минска будет введен специальный краситель флуоресцеин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», флуоресцеин совершенно безопасен для человека, он вводится в сетевую воду для того, чтобы посредством ее окрашивания оперативно выявлять утечки теплоносителя, его нецелевое использование и неплотности водоподогревателей.
Краситель будет добавлен в закрытую систему теплоснабжения котельных «Кедышко» и Минской ТЭЦ-2 филиала «Минские тепловые сети». Эти системы снабжают теплом потребителей Советского, Первомайского, Ленинского, Центрального, Партизанского и Октябрьского районов Минска.
С полным списком адресов, которые попадают в зону ввода флуоресцеина, можно ознакомиться на сайте предприятия.
РУП «Минскэнерго» просит граждан информировать филиал «Минские тепловые сети» о появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения жилых домов, производственных, административных зданиях и утечках теплоносителя.
Контактные телефоны диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.
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