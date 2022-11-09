С 10 ноября 2022 года до завершения отопительного сезона 2023 года в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей Минска будет введен специальный краситель флуоресцеин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», флуоресцеин совершенно безопасен для человека, он вводится в сетевую воду для того, чтобы посредством ее окрашивания оперативно выявлять утечки теплоносителя, его нецелевое использование и неплотности водоподогревателей.

Краситель будет добавлен в закрытую систему теплоснабжения котельных «Кедышко» и Минской ТЭЦ-2 филиала «Минские тепловые сети». Эти системы снабжают теплом потребителей Советского, Первомайского, Ленинского, Центрального, Партизанского и Октябрьского районов Минска.

С полным списком адресов, которые попадают в зону ввода флуоресцеина, можно ознакомиться на сайте предприятия.

РУП «Минскэнерго» просит граждан информировать филиал «Минские тепловые сети» о появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения жилых домов, производственных, административных зданиях и утечках теплоносителя.

Контактные телефоны диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.