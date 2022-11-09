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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА В БЕЛАРУСИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС В 1,5 РАЗА


10:32 10.11.2022

В Беларуси объем реализации рапсового масла за 10 месяцев 2022 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил начальник управления координации и поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо.

«По последним данным, за 10 месяцев 2022-го объем реализации этого продукта в Беларуси вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с 2020 годом, то рост более чем в 10 раз», – сказал Игорь Груцо.
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