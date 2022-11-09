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ЭКОНОМИКА РБ
МОШЕННИКИ ОТ ИМЕНИ БЕЛПОЧТЫ РАССЫЛАЮТ В МЕССЕНДЖЕРАХ СООБЩЕНИЯ О РОЗЫГРЫШЕ
10:17 10.11.2022
Неизвестные от имени РУП «Белпочта» рассылают сообщения в мессенджерах о юбилейном розыгрыше к 60-летию предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта».
Согласно информации, в рассылке мошенники предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму в размере 1000 рублей.
РУП «Белпочта» не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей. Предприятие просит граждан не переходить по указанной ссылке и быть бдительными.
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