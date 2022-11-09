Неизвестные от имени РУП «Белпочта» рассылают сообщения в мессенджерах о юбилейном розыгрыше к 60-летию предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Белпочта».

Согласно информации, в рассылке мошенники предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму в размере 1000 рублей.

РУП «Белпочта» не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей. Предприятие просит граждан не переходить по указанной ссылке и быть бдительными.