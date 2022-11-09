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ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТАП-ШКОЛА «АЗБУКА БИЗНЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 17 НОЯБРЯ
09:36 10.11.2022
Могилевский городской центр развития малого предпринимательства проведет 17 ноября 2022 года стартап-школу «Азбука бизнеса для женщин» (Могилев, ул. Ленинская, 21. Начало в 11.00).
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, на мероприятии расскажут про особенности женского предпринимательства в Могилеве, проведут теоретический курс на тему «Как открыть свое дело без вложений», представят презентацию «Возможности осуществления предпринимательской деятельности в отпуске по уходу за ребенком».
Практическим опытом ведения бизнеса с участницами поделится одна из могилевских предпринимательниц.
Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно по телефонам: 77-09-21, 76-08-63, либо направив заявку на e-mail: .
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