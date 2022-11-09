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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ НАЗВАЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС СЕРЬЕЗНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ СТРАНЫ
09:23 10.11.2022
Включение первого энергоблока БелАЭС в сеть - серьезное событие для страны. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Петр Пархомчик во время открытия 9 ноября 2022 года новой подстанции "Брест-Западная".
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был включен в сеть 9 ноября в 12.33.
"Первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте. Все работы закончили, сегодня произошло подключение к сети. Сейчас набираем обороты. Надеемся, что через пару дней выйдем на проектные мощности", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.
Вице-премьер добавил, что БелАЭС выработала 9,3 млрд кВт/ч, после чего стала на первый планово-предупредительный ремонт.
"Важный вопрос. Надо было все проследить, проанализировать, еще раз посмотреть и изучить. Повторное включение - серьезное событие для нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.
Как ранее сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, на БелАЭС идет поэтапный набор мощности. В соответствии с программой испытаний эксплуатация первого блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС был остановлен на ремонт 25 апреля 2022 года.
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