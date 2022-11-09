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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОДСТАНЦИЮ ЗАПУСТИЛИ В БРЕСТЕ
17:58 09.11.2022
Новую высокотехнологичную подстанцию запустили в Бресте. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, подстанция 110 кВ «Брест-Западная» позволит повысить надежность электроснабжения важных для города объектов, среди которых больница скорой медицинской помощи, Брестская городская поликлиника, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», а также удовлетворить потребности в электроэнергии нового многоэтажного жилого квартала «Прибужский».
Подстанция также обеспечит дополнительный резерв мощности в случае дальнейшего развития района и присоединения новых потребителей.
Здесь применены новейшие технологии автоматизаци и цифровизации, что даст возможность существенно сократить эксплуатационные и трудовые затраты.
Подстанция оснащена закрытым распределительным устройством напряжением 110 кВ, здесь установлено два силовых трансформатора мощностью 25 МВА. Основное оборудование расположено в закрытых помещениях, что существенно повышает безопасность его использования.
Благодаря высокой степени автоматизации и цифровизации управление системами и оборудованием осуществляется дистанционно в режиме реального времени, что позволит оперативно устранять нарушения электроснабжения в случае их возникновения. Существенно сократятся затраты на обслуживание самой подстанции.
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