Мини-ярмарка вакансий пройдет 10 ноября в БГУ (пр-т Независимости, 4. Начало в 12.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, представители около 30 профильных предприятий предложат студентам более 1000 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Среди них - Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Беларуси, Центр информационных технологий Мингорисполкома, Минская центральная таможня, Национальный банк Беларуси, ООО «СофтКорп», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», РУПП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» и др.

Список вакансий включает предложения по работе с клиентами, продажам, страховым и коммерческим агентами, аудитором, инспектором, лаборантом химического анализа, бизнес-аналитиком, инженером-программистом, маркетологом, математиком, юристом и др.

Желающие ознакомятся с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время. Кроме того, перед студентами выступит представитель ассоциации персональных и бизнес-коучей Ольга Лобанова. Она проведет семинар-тренинг на тему «Как составить резюме без опыта».

Организатором мероприятия выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.