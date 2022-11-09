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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОХВАТИЛО ПРОВЕРКАМИ ПОРЯДКА ТЫСЯЧИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
17:00 09.11.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в рамках контроля по вопросам соблюдения постановления № 713, а также законодательства о ценообразовании охватило проверками порядка 1000 торговых объектов различных форм собственности.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в целом за текущий период 2022 года МАРТ установлено 990 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, направлено 208 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений.
Меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 523 виновных лиц.
При этом штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили 1401 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет).
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