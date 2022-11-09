ЭКОНОМИКА РБ

БЕСПИЛОТНИК ГОСКОМВОЕНПРОМА «БЕРКУТ-3» СПОСОБЕН РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 120 КМ/Ч

16:38 09.11.2022 Беспилотный авиационный комплекс малой дальности производства Госкомвоенпрома «Беркут-3» способен развивать скорость до 120 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. Согласно информации, система управления питанием позволяет беспилотнику находиться в воздухе до 3-х часов. Размах крыла летательного аппарата составляет 3,5 метра, максимальная полетная масса - до 16 кг, время подготовки к старту - 15 минут. Для взлета «Беркут-3» использует эластичную катапульту, что позволяет выполнять запуск на любой местности. Посадка осуществляется при помощи парашюта. Беспилотник может оснащаться различными модулями: цифровыми или инфракрасными камерами, или даже контейнерами для грузов. «Беркут-3» способен решать задачи по наблюдению в заданном районе и получению в реальном времени фото, тепловизионного, телевизионного изображения местности, осуществлять поиск и обнаружение наземных объектов с определением их координат, обеспечивать автоматизированное сопровождение наземных объектов и выдачу разведданных в реальном времени», - говорится в сообщении.