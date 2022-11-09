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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПИЛОТНИК ГОСКОМВОЕНПРОМА «БЕРКУТ-3» СПОСОБЕН РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 120 КМ/Ч
16:38 09.11.2022
Беспилотный авиационный комплекс малой дальности производства Госкомвоенпрома «Беркут-3» способен развивать скорость до 120 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Согласно информации, система управления питанием позволяет беспилотнику находиться в воздухе до 3-х часов.
Размах крыла летательного аппарата составляет 3,5 метра, максимальная полетная масса - до 16 кг, время подготовки к старту - 15 минут.
Для взлета «Беркут-3» использует эластичную катапульту, что позволяет выполнять запуск на любой местности. Посадка осуществляется при помощи парашюта.
Беспилотник может оснащаться различными модулями: цифровыми или инфракрасными камерами, или даже контейнерами для грузов.
«Беркут-3» способен решать задачи по наблюдению в заданном районе и получению в реальном времени фото, тепловизионного, телевизионного изображения местности, осуществлять поиск и обнаружение наземных объектов с определением их координат, обеспечивать автоматизированное сопровождение наземных объектов и выдачу разведданных в реальном времени», - говорится в сообщении.
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