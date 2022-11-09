Инспекцией МНС по Гомельскому району в ходе проведения внеплановой проверки ЧПУП «Г», осуществлявшего распиловку, строгание и пропитку древесины, установлена схема ухода от налогообложения путем оформления фиктивных хозяйственных операций по распиловке древесины от имени индивидуального предпринимателя (ИП), одновременно являющегося работником взаимозависимой организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам, сумма денежных средств, выведенных из оборота предприятия через взаимозависимого ИП в целях личного обогащения представителей организации, составила более 420,0 тыс. рублей.

В ходе проверки собрана доказательная база, опровергающая осуществление самостоятельной деятельности индивидуальным предпринимателем. Как следствие сумма денежных средств, снятая в качестве личного дохода предпринимателя, признана иным доходом физического лица, с последующим предъявлением к уплате подоходного налога налоговому агенту – ЧПУП «Г».

Также установлено занижение налоговой базы по налогу при УСН и НДС при реализации автомобиля близкому родственнику учредителя проверяемого субъекта по заниженной более чем в 15 раз стоимости.

Кроме того, предприятием в течение 2017-2019 годов использовался труд наемного работника без оформления трудовых отношений с выплатой ему заработной платы «в конвертах» в сумме 8,2 тыс. рублей.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь проверкой произведена корректировка налогооблагаемой базы по налогу при УСН, НДС и подоходному налогу с физических лиц.

По результатам проверки предъявлено к уплате 282,3 тыс. рублей, в том числе подоходный налог в сумме 66,7 тыс. рублей. Предотвращен возврат НДС в сумме 55,8 тыс. рублей.