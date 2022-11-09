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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ О ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЕЙ
15:10 09.11.2022
Средняя заработная плата учителей составляет порядка 86,3% от средней заработной платы в целом по республике, сообщает пресс-центр Минобразования Беларуси.
По данным Белстата, номинальная начисленная зарплата в Беларуси в сентябре 2022 составила 1637 рублей.
Вместе с тем, как отметил министр образования А. Иванец, средняя зарплата учителей школ по итогам 9 месяцев этого года составила 1377 рублей, так как средняя занятость учителя составляет 1,25 ставки. Учителя не только проводят уроки, но и внеклассные занятия, факультативы и занимаются воспитательной работой.
Кроме того, с 1 сентября текущего года учителя получают доплату за классное руководство в размере одной базовой ставки. На ноябрь этого года она составляет 212 рублей. Педагоги, которые занимаются с детьми дошкольного возраста с 1 сентября получают надбавку в размере 20% от оклада, а помощники воспитателя — 10% от оклада.
Общий уровень оплаты труда учителя зависит от стабильной работы экономики и ключевых предприятий республики, которые формируют большую часть поступлений в бюджет, поясняет пресс-служба министерства.
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