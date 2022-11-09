ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РИНТИ-2022 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 17 НОЯБРЯ


14:38 09.11.2022

17 ноября 2021 г. НАН Беларуси совместно с ГКНТ проводят ежегодную ХХI Международную научно-техническую конференцию «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2022).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель конференции – анализ состояния и проблем развития информатизации (цифровой трансформации) экономики, социальной сферы, государственного управления и системы НТИ в Беларуси и за рубежом, а также вопросов разработки новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества (ИТ-страны, ИТ-государства), создания информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси.

Основные направления работы конференции: научно-методическое, информационное, технологическое и правовое обеспечение развития цифровой трансформации; автоматизированные системы научно-технической информации, информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности; библиотечно-информационные системы и технологии. Публикационная активность; искусственный интеллект и когнитивные технологии в информатизации.

В работе конференции примут участие представители 49 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, республиканских органов госуправления и деловых кругов из 8 стран: Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Украины и Вьетнама. На РИНТИ-2022 представлено 80 докладов (67 белорусских и 13 зарубежных). Среди докладчиков 17 докторов наук и 39 кандидатов наук.

Конференция организуется Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), Центральной научной библиотекой имени Я. Коласа НАН Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), Белорусской сельскохозяйственной библиотекой имени И. С. Лупиновича НАН Беларуси, Республиканской научно-технической библиотекой, Белорусским государственным университетом, Национальной библиотекой Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.11.2022
валюта курс
EUR 2.4459
USD 2.4639
RUB 4.0270
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4577 +0.0118
USD 2.4576 -0.0063
RUB 4.0190 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4520 2.4650
USD 2.4570 2.4660
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9940 1.0040
EUR/RUB 61.2000 77.7000
USD/RUB 61.0000 78.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте