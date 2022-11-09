17 ноября 2021 г. НАН Беларуси совместно с ГКНТ проводят ежегодную ХХI Международную научно-техническую конференцию «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2022).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель конференции – анализ состояния и проблем развития информатизации (цифровой трансформации) экономики, социальной сферы, государственного управления и системы НТИ в Беларуси и за рубежом, а также вопросов разработки новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества (ИТ-страны, ИТ-государства), создания информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси.

Основные направления работы конференции: научно-методическое, информационное, технологическое и правовое обеспечение развития цифровой трансформации; автоматизированные системы научно-технической информации, информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности; библиотечно-информационные системы и технологии. Публикационная активность; искусственный интеллект и когнитивные технологии в информатизации.

В работе конференции примут участие представители 49 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, республиканских органов госуправления и деловых кругов из 8 стран: Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Украины и Вьетнама. На РИНТИ-2022 представлено 80 докладов (67 белорусских и 13 зарубежных). Среди докладчиков 17 докторов наук и 39 кандидатов наук.

Конференция организуется Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), Центральной научной библиотекой имени Я. Коласа НАН Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), Белорусской сельскохозяйственной библиотекой имени И. С. Лупиновича НАН Беларуси, Республиканской научно-технической библиотекой, Белорусским государственным университетом, Национальной библиотекой Беларуси.