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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ
14:17 09.11.2022
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт», -говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС был остановлен на ремонт в конце апреля текущего года.
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