Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт», -говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был остановлен на ремонт в конце апреля текущего года.