ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОРША 28 И 29 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ


13:43 09.11.2022

28 и 29 ноября 2022 года в связи с ремонтными работами на участке Минск-Орша поезд региональных линий бизнес-класса № 861 Орша-Минск отправится из Орши в 11:33 (на 60 минут позднее, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 14:05.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 864 Минск-Орша отправится из Минска в 11:19 (на 6 минут раньше, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Орша-Центральная в 13:47.

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.11.2022
валюта курс
EUR 2.4459
USD 2.4639
RUB 4.0270
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4577 +0.0118
USD 2.4576 -0.0063
RUB 4.0190 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4520 2.4650
USD 2.4570 2.4660
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9940 1.0040
EUR/RUB 61.2000 77.7000
USD/RUB 61.0000 78.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте