28 и 29 ноября 2022 года в связи с ремонтными работами на участке Минск-Орша поезд региональных линий бизнес-класса № 861 Орша-Минск отправится из Орши в 11:33 (на 60 минут позднее, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 14:05.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 864 Минск-Орша отправится из Минска в 11:19 (на 6 минут раньше, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Орша-Центральная в 13:47.

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.