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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОРША 28 И 29 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
13:43 09.11.2022
28 и 29 ноября 2022 года в связи с ремонтными работами на участке Минск-Орша поезд региональных линий бизнес-класса № 861 Орша-Минск отправится из Орши в 11:33 (на 60 минут позднее, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 14:05.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 864 Минск-Орша отправится из Минска в 11:19 (на 6 минут раньше, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Орша-Центральная в 13:47.
БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.
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