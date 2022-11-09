В октябре в Беларуси зафиксирована дефляция. Об этом завил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

"Система регулирования цен работает уже почти три недели. Изначально фиксировалось более чем 500 обращений в день - и это только письменных, плюс еще онлайн-форма и горячая линия по вопросам разъяснения порядка ценообразования. Вопросов возникало много, особенно в непродовольственном сегменте, так как продовольственный и ранее находился в условиях ценового регулирования, подходы им известны. Мы уже видим эффект от принятых мер. В октябре у нас дефляция. И по году в целом инфляция существенно замедлится", - отметил Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба МАРТ.