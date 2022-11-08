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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЫНКЕ АРЕНДЫ КВАРТИР В МИНСКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО, НО ЦЕНЫ НЕ ПАДАЮТ


12:48 09.11.2022

Сезон повышенной активности на рынке аренды квартир в Минске остался позади.

Как пишет Realt.by, в октябре число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» продолжило снижаться — минус 13% в сравнении с сентябрем. С учетом опыта прошлых лет в ближайшие месяцы тенденция будет сохраняться. В то же время число предложений на рынке, напротив, показывает положительную динамику. За весь минувший месяц свободными для заселения были 19,2 тыс. квартир, что на 0,8% больше, чем в первый месяц осени.

Наибольший рост количества предложений был у 3- и 2-комнатных квартир — плюс 1% в обоих случаях. Количество 1-комнатных квартир практически не изменилось.

Несмотря на снижение спроса на арендное жилье в Минске, средние цены выросли по всем сегментам и на конец месяца выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $260 (рост на 0,4%); 2-комнатные квартиры — $318 (рост на 0,3%); 3-комнатные квартиры — $402 (рост на 0,25%).

Сложившийся уровень цен аренды в сентябре на 5-6% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

На фоне роста арендных ставок средняя доходность от сдачи квартир в аренду за месяц увеличилась на 0,04 процентных пункта. В то же время максимальная доходность валютных депозитов за тот же период снизилась на 0.5 п.п. На данный момент аренда позволяет заработать в 1,2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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