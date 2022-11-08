На 1 ноября 2022 г. на учете в качестве безработных по Витебской области состояло 1033 человека, что на 14,8% меньше, чем на 1 ноября 2021 г. (1212 человек).

Как сообщает сайт Витебского облисполкома со ссылкой на Комитет по труду, занятости и соцзащите, уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2022 г. составил 0,2% и уменьшился по сравнению с уровнем на 1 ноября 2021 г. на 0,1%.

В январе-октябре 2022 г. за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились 18 051 человек (на 2,4% больше, чем в январе-октябре 2021 г.), из которых 7346 человек поставлены на учет в качестве безработных (на 8,4% меньше).

В январе-октябре 2022 г. 14 393 человека трудоустроено на постоянную работу, 376 человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 91 безработный получил субсидию для организации собственного дела, а 2942 человека приняли участие в оплачиваемых общественных работах.

Кроме того, обеспечена временная трудовая занятость 4437 человек из числа учащейся молодежи в свободное от учебы время, трудоустроен в рамках приобретения опыта практической работы 21 безработный, организована адаптация к трудовой деятельности 45 инвалидов.

При этом 23 семьи безработных переселены на новое место жительства и работы.

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием, составил 73,7%, что выше на 2,7% по сравнению с уровнем января-октября 2021 г.

Нанимателями на 1 ноября 2022 г. заявлены сведения о наличии 11 012 вакансий, что на 18,3% больше, чем на 1 ноября 2021 г. (9308).

Наиболее востребованными профессиями у нанимателей являются: швея, водитель автомобиля, продавец, повар, кондуктор, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, грузчик, уборщик помещений.

Среди специалистов и служащих постоянным спросом инженеры, медицинские сестры, врачи, охранники. В сельской местности востребованы трактористы, водители автомобиля, операторы машинного доения, животноводы, ветврачи, зоотехники.