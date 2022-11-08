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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УСТАНОВИЛИ У ГРАЖДАН ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ НА 11,7 МЛН РУБЛЕЙ
11:25 09.11.2022
За девять месяцев 2022 года инспекциями Минской области проведены 1733 камеральные проверки соответствия расходов доходам граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате установлено превышение расходов над доходами на общую сумму 11,7 млн рублей.
С сумм превышения всего доначислено к уплате в бюджет 2,4 млн рублей.
Основными направлениями при проведении налоговыми органами мероприятий являлись проверки в отношении граждан, живущих «не по средствам», руководителей (учредителей) субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, имеющих риски минимизации налоговых обязательств, которые приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершают иные финансовые операции, при незначительных доходах.
Кроме того, при проведении проверок в отношении 419 длительно не работающих граждан нарушения установлены у 138 граждан. Им предъявлено к уплате в бюджет 490,3 тыс. рублей.
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