За девять месяцев 2022 года инспекциями Минской области проведены 1733 камеральные проверки соответствия расходов доходам граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в результате установлено превышение расходов над доходами на общую сумму 11,7 млн рублей.

С сумм превышения всего доначислено к уплате в бюджет 2,4 млн рублей.

Основными направлениями при проведении налоговыми органами мероприятий являлись проверки в отношении граждан, живущих «не по средствам», руководителей (учредителей) субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, имеющих риски минимизации налоговых обязательств, которые приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершают иные финансовые операции, при незначительных доходах.

Кроме того, при проведении проверок в отношении 419 длительно не работающих граждан нарушения установлены у 138 граждан. Им предъявлено к уплате в бюджет 490,3 тыс. рублей.