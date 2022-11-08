Компания beCloud в октябре провела значительное расширение LTE-сети в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), за прошедший месяц запущено 110 новых базовых станций в трех частотных диапазонах: 47 БС в диапазоне 800 МГц, 50 БС – в 1800 МГц, 13 БС – в 2600 МГц.

В итоге на 1 ноября 2022 года общее количество базовых станций в сети LTE достигло 5580.

Октябрьское расширение затронуло существующие участки сети как в крупных и средних городах, так и в небольших населенных пунктах – Минск, Орша, Витебск, Полоцк, Чашники, Дзержинск, Солигорск, Брест, Борисов, Городище, Гродно, Королев Стан, Логойск, Молодечно, Озерцо, Речица, Сморгонь, Старые дороги, Таборы, Фаниполь, Хатежино, Болбасово, Бытень, Жодино, Новое поле, Смиловичи, Слуцк.

Кроме того, благодаря вводу новых базовых станций связь четвертого поколения впервые заработала в 48 населенных пунктах страны.

Например, в Минской области 4G теперь стало доступно жителям еще 29 средних и мелких деревень, агрогородков, садовых товариществ.

В Брестском регионе базовые станции появились в 17 населенных пунктах.

К тому же сеть LTE впервые заработала в деревнях Бигосово и Мурашки Витебской области.

Также в октябре была введена новая базовая станция LTE-800 на участке трассы М1 в Дзержинском районе для улучшения покрытия магистрали сетью LTE.

Проведенное расширение LTE-сети позволило увеличить процент охвата территории страны – на 1 ноября 2022 года покрытие сети достигло 82,9%. В лидерах Минская (92%) и Брестская (91,6%) области. В настоящее время сеть LTE beCloud работает в 1675 населенных пунктах Беларуси.

Кроме того, вырос и приближается к 100% охват населения услугами 4G. По данным на начало ноября связь четвертого поколения доступна 97,9% жителей страны.

Вместе с цифровой активностью абонентов растет и объем потребления данных. Например, среднесуточный объем трафика за 10 месяцев текущего года колеблется в пределах 2268 терабайт. А суммарный трафик абонентов 4G за этот период составил порядка 673 петабайт.

Наиболее загруженным временем работы сети остаются вечерние часы – с 21.00 до 23.00.

Детальную информацию о работе базовых станций в конкретных регионах и населенных пунктах, значениях средних скоростей 4G, а также о расчетной зоне обслуживания на улице и в помещении можно получить на карте покрытия LTE.