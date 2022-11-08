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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИННАДЦАТЬ 90-ТОННЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ ПОПОЛНЯТ ПАРК КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ АО «СЕВЕРАЛМАЗ»
11:00 09.11.2022
Партия из одиннадцати 90-тонных самосвалов БЕЛАЗ пополнит парк карьерной техники АО «Севералмаз» (российская алмазодобывающая компания, дочернее общество АК "АЛРОСА" (ПАО), Архангельск).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», в октябре на ГОК поступили 7 машин, остальные прибудут в ноябре. До конца года предприятие намерено задействовать всю новую технику на перевозке горной массы.
Это не первая поставка белорусских 90-тонников на предприятие, в 2018 году сюда было поставлено пять БЕЛАЗов, которые хорошо себя зарекомендовали в работе.
АО «Севералмаз» занимается разработкой месторождения имени М.В. Ломоносова в Архангельской области – крупнейшего месторождения алмазов в Европе. Белорусская техника здесь используется с самого начала разработки. Именно 42-тонный БЕЛАЗ вывозил первые тонны вскрышной породы с трубки «Архангельская» в 2003 году. По истечении срока его службы он был установлен как памятник на смотровой площадке. А в 2005-м самосвал БЕЛАЗ доставил первые тонны руды на только что введенную в эксплуатацию обогатительную фабрику.
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