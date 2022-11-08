ЭКОНОМИКА РБ

КОНФЕРЕНЦИЯ IT ENTRANCE ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 3 ДЕКАБРЯ

10:40 09.11.2022 XII международная конференция IT Entrance пройдет в очном и дистанционном формате 3 декабря в Минске (пр. Победителей, 103. отель Виктория «Олимп»). Как сообщили ЭКОПРЕСС организаторы мероприятия, на конференции выступят представители крупных ИТ-компаний, которые расскажут о карьерных возможностях в ИТ-индустрии. Для участия в мероприятии необходима регистрация.